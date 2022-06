Gezonde, gefermenteerde limonade van Gentenaar slaat aan: “Gebaseerd op een eeuwenoud, traditioneel recept”

Het drankje sloeg meteen aan. Dus besloot Philippe om het op de markt te brengen, opnieuw met succes. Een half jaar na de lancering, is de Gentse limonade - beschikbaar in twee smaken: kweepeer en vlierbloesem-citroen – te koop in meer dan 50 verkooppunten. Gaande van een koffiebar tot een wijnbar, sauna en toprestaurant. Vooral in Gent, maar ook in Leuven, Kortrijk, Antwerpen en Brugge. “We staan zelf te kijken van het succes. Horeca-ondernemers stappen ondertussen zelf naar ons toe omdat ze Zester in hun gamma willen opnemen.”