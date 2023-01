Gezond het nieuwe jaar in: 7 prachtige wandelroutes in en rond Gent om je goede voornemens waar te maken

Gent Ondanks onverant­woord gebruik van vuurwerk op oudjaar: amper gewonden aangemeld in Gentse ziekenhui­zen

In Gent was het tot een kwartier voor middernacht afwachten of het officiële nieuwjaarsvuurwerk zou doorgaan of niet. Maar dat de Gentenaar vuurwerk zou zien, dat was al enkele weken duidelijk. Verschillende Gentse wijken kreunden al even onder de overlast van bommetjes, die bij wijze van voorbereiding te pas en te onpas werden afgestoken. Ernstige verwondingen door onverantwoord gebruik leken onafwendbaar, maar de schade blijkt als bij wonder goed mee te vallen.

3 januari