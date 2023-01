Gezocht: schoolspotters, die zelf de jeugd in goede banen leiden

GENTRond vier uur, wanneer de schoolpoorten opnieuw open zwaaien, wordt het op sommige ‘hotspots’ in de stad wel erg druk. Een paar groepjes jongeren die zich vervelen kan soms voor overlast zorgen. Daarom zet stad Gent jongeren in die zelf op zoek zijn naar werk, om een oogje in het zeil te houden.

Het kan soms wat onveilig aanvoelen, zelfs als het gewoon groepjes tieners zijn die na school wat in de buurt blijven rondhangen. Schoolspotters, dat zijn jongeren die zelf in een tewerkstellingstraject zitten maar geen diploma middelbaar onderwijs hebben, kunnen zich nog prima inleven in het tienerbrein en zijn daarom zeer geschikt om preventief te werk te gaan. Momenteel zoekt Stad Gent nog enkele ‘spotters’, weet De Gentenaar.

Spotter?

In Stad Gent zijn er normaal 6 schoolspotters aan de slag, zij focussen zich op de regio rond het Sint-Annaplein/Zuid, rond het Casinoplein en aan de Martelaarslaan. Het team wordt nu versterkt, om schoolspotter te worden moet je jonger dan 25 zijn en je diploma secundair onderwijs niet gehaald hebben. Het traject loopt twee jaar, 1 dag per week ben je aan de slag, de overige vier volg je een opleiding. Het blijft wel preventief werken door met de jongeren te praten, er worden dus geen boetes uitgedeeld.

Het is niet zo dat spotters de hele tijd een vermanend vingertje in de lucht houden. Zo loopt er aan het Casinoplein een project met Victoria DeLuxe, zodat jongeren in contact komen met cultuur. Aan de Zuid wordt dan weer geëxperimenteerd met voetballen op woensdag.

Verder versterken

“Dat deze jongeren enerzijds begeleid worden om een erkend diploma te behalen en anderzijds gestimuleerd worden om enige werkervaring op te doen als peer-supporters in een context die behoort tot hun eigen leefwereld, is een heel efficiënte ondersteuning”, zegt Evita Willaert (Groen), schepen van Outreachend Werk. “Met twee vliegen in één klap worden deze jongeren gesterkt in hun verdere toekomst.”

