Gezocht: Gentse modellen voor modeshow onder Stadshal. “Jong, oud, een maatje meer of minder, iedereen is welkom”

“Vegan eten niet populair? Je moet het ook wel een béétje presente­ren hé”: Vegan Summer Fest in Flanders Expo lokt 6.000 enthousias­te­lin­gen

Gent, het vegetarische en vegan walhalla van Vlaanderen, of niet? Want net terwijl de UGent de drastische maatregel neemt om het vegetarische aanbod in de studentenresto’s met 50% terug te schroeven, stroomde Flanders Expo vol voor het Vegan Summer Fest. Vegan niet lekker? “We hebben net onze vijfde vestiging in New York geopend.”