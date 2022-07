Gezocht: 300 podiumbeesten om te zingen op de opening van de Gentse Feesten

GentZot van zingen? Altijd al op een podium willen staan? Dit is je kans. Tijdens de openingsshow van de Gentse Feesten, vrijdagavond 15 juli, wil de stad liefst 300 Gentenaars samen op het podium zetten, om mee te zingen met ‘Allez, Chantez!’. Omdat het leuk is, omdat het eindelijk weer feesten zijn, en omdat het onze Gentse Feesten zijn. Wie doet mee?

Je hoeft alvast geen geschoolde zander te zijn, zelfs geen geoefende zangstem te hebben. Wat wel nodig is? Een stevige dosis enthousiasme en knaldrang. “Het zou tof zijn mochten we echt met heel veel zijn”, zegt Annelore Camps, oprichtster van Allez Chantez!. “We zijn sowieso met een kleine 300, maar het is een heel grote site, daar aan Portus Ganda. Dus een soort versterking op een podium zou geweldig zijn. En die versterking zien we het liefst in de vorm van 300 Gentenaars.”

Vereerd

Allez Chantez! startte 7 jaar geleden, als ‘droom’ van Annelore en Laila De Bruyne. “We droomden ervan voluit te zingen op een plek waar niemand ons zou zien, maar toch met andere mensen samen. Bij de eerste sessie hoopte ik op 15 man. Het waren er meteen 90. De Parnassuskerk werd al snel te klein, tegenwoordig zingen we elke maand in de Handelsbeurs. Er komen telkens tussen de 400 en de 900 enthousiastelingen. Toen in 2019 aan ons werd gevraagd om te zingen op de opening van de Gentse Feesten voelden we ons enorm vereerd. En nu we dat opnieuw mogen doen, op de eerste Feesten na corona, weten we met ons gelukt geen blijf.”

De Allez Chantez!-bende zingt bekende popnummers van de jaren ‘50 tot nu. “Gentse kleppers als ‘Mia’ en ‘Mijne Vlieger’ zullen sowieso niet ontbreken op de eerste Feestenavond. Dat openingsspektakel moet een knaller worden, zo beloofde de stad al. Het wordt een spektakel met licht en vuur en nog enkele verrassingen, maar wat het exact zal zijn, dat blijft dus geheim. Een deel van de show wordt dus het zangstuk van Allez Chantez! Het spektakel start om 19 uur, alle Gentenaars zijn uitgenodigd, toeristen overigens ook. Er zullen massaal zangboekjes worden verdeeld in het publiek.

Meedoen!

Maar er worden dus nog 300 mee-zingers gezocht die op een podium willen staan. Al wat verwacht wordt, is dat je je inschrijft, één oefensessie bijwoont, en op 15 juli om 18 uur aanwezig bent aan het Veermanplein. Meedoen? Schrijf je dan in via de website van allezchantez, waar uiteraard ook alle uitleg te vinden is. Niet twijfelen, doen!

