Gezellige zomerbar geopend aan de Bourgoyen: genieten van de rust, lekkere tapas, maar vooral van muziek

Gent Nederland­se ambulan­cier, zonder patiënt aan boord, rijdt 146 kilometer per uur in zone 90: “Hij had ook geen rijbewijs op zak”

De Gentse politie controleerde tijdens het Hemelvaartweekend op overdreven snelheid en drugs in het verkeer. “Sommige bestuurders namen de ‘vaart’ in Hemelvaart wel heel letterlijk", klinkt het cynisch bij de Gentse politie. Eén opmerkelijke passant deed de wenkbrauwen fronsen. Een Nederlandse ambulancier werd geflitst aan een snelheid van maar liefst 146 kilometer per uur in een zone 90, terwijl er geen patiënt aan boord was. De man bleek bovendien geen rijbewijs op zak te hebben.

30 mei