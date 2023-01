Gezellige aperobar geopend in hartje Gent: “Zoals thuis, maar dan met een butler”

GentOp zoek naar een gezellige plek om te aperitieven in het centrum van Gent? Dan is Elmo op de Ajuinlei een grote aanrader. De aperobar opende enkele weken geleden de deuren. Je kan er terecht voor heerlijke cocktails, wijnen, hapjes en meer. De gezellige muziek op de achtergrond en de leuke inrichting maken het plaatje af.

Elmo binnenwandelen, dat is al je zorgen voor een paar uur vergeten. Op de achtergrond klinken oude Motown-nummers, de brandende kaarsen zorgen voor extra sfeer. De houten tafels, stoelen en bar zorgen voor rust, de speelse tegelvloer voor kleur. “Aan de inrichting hebben we weinig veranderd”, zegt Peter Connelly, een van de zes zaakvoerders. “Behalve op het verdiep hierboven.” Vergeet dus niet om de trap naar boven te nemen als er beneden geen plaats meer is.

Dat kon niet toen ‘Eat, Love, Aperitivo’ hier nog zat. Als aanvulling op ‘Eat, Love, Pizza’ dat 15 jaar geleden werd opgestart door Valentina Gatti in het pand ernaast. “Lien Doise, Chirag Patel, Bart Joris, Francis Connelly, Noah Verniers en ik werkten allemaal voor haar”, zegt Peter die ervoor in de cinemawereld werkte als scenarist, regisseur en acteur. “Toen Valentina in april 2022 aangaf dat ze ‘Eat Love’ wilde verkopen, hadden we meteen interesse. We hebben het met ons zes overgenomen en daar was Valentina heel blij om.”

Volledig scherm Een gezellige zithoek op de eerste verdieping, eveneens met zich op de Ajuinlei en het water erachter. © Jill Dhondt

Zelfde inrichting, nieuw concept

De pizzeria is hetzelfde gebleven na de overname. Enkel de prijzen van de gerechten zijn wat verlaagd – dat lees je goed: verlaagd. ‘Eat, Love, Aperitivo’ kreeg een volledig nieuwe invulling daarentegen. “Voordien was de kaart hetzelfde als in de pizzeria, wat het een mini-pizzeria maakte. Wij hebben er een gezellige aperitiefbar van gemaakt. Een plek zoals thuis, maar dan met een butler”, grinnikt Peter. Het kreeg de naam Elmo, zoals de hond van Peter en zijn zoon Francis.

Op de kaart: huisgemaakte limonades, appelsap, allerlei soorten koffie (met koffiebonen van Hoorens), verse thee (gember, munt of citroen), warme chocolademelk, cocktails, wijnen, bieren, likeuren, kleine gerechtjes zoals babypizza met ham of paprika, dip van geroosterde aubergine, hummus, tzatziki, tortilla met romescosaus, huisgemarineerde olijven en meer.

Wat de bar nog de moeite maakt: de werken aan de muur. Om de zoveel weken krijgt een andere artiest de kans om hier hun kunnen te tonen. Momenteel hangen er schilderijen van Emiel Rambeaux Vanderkerkhove uit, vanaf 4 februari kan je hier het werk van Liesbeth Vermeersch bewonderen. Op sommige avonden komt een DJ plaatjes te draaien en af en toe is er een live optreden. Al is Elmo de moeite op elk moment van de dag, of het nu ’s avonds of ’s middags is.

Elmo, Ajuinlei 9, 9000 Gent. Elke weekdag van 11 tot 14 en van 16 tot 22 uur. In het weekend van 10 tot 22 uur.

Volledig scherm Elmo in Gent. © Jill Dhondt

