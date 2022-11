Gezellig terras aan Oud Justitiepaleis moet wijken voor nieuwe tramhalte. Eigenaar Je m'en Fish: “Sluiting dreigt voor ons visrestaurant”

Gent Opnieuw Roma aan de Aziëstraat, dit keer woonden ze in auto’s. “Juridisch laten verwijde­ren, wij laten geen nieuwe kampen meer toe”

De problemen met rondzwervende Roma in Gent zijn nog steeds niet voorbij. De voorbije weken ‘woonden’ een aantal van hen in een tiental voertuigen langs de Aziëstraat, waar vroeger een Romakamp was. Maar de stad is stelling: “Wij laten geen nieuwe kampen meer toen, en hebben ook hier de weg laten vrijmaken.”

15 november