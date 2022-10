Gewelddadige overvallers beroven jongeman in Citadelpark voor amper 15 euro

Het slachtoffer was donderdag 11 november 2021 op weg naar de Overpoort en wandelde in het Citadelpark toen hij vanuit het niets langs achter werd aangevallen door vier personen. Het slachtoffer kreeg flink wat slagen in het aangezicht waarna de agressors zijn portefeuille afnamen. De buit bedroeg een schamele 15 euro. Het totaal ontredderde slachtoffer zocht en vond nadien hulp bij patrouillerende politieagenten.

Piepjonge beklaagden

Volgens Amber Nabli, de raadsvrouw van een van de verdachten, is het allesbehalve duidelijk dat het haar cliënt was die het slachtoffer geslagen en beroofd heeft. “Er waren op dat moment jammer genoeg veel feiten in het Citadelpark waar de politie haar handen mee vol had. Er zijn geen videobeelden of getuigen die kunnen bewijzen dat mijn cliënt betrokken was. Het slachtoffer was bovendien in shock, een erg betrouwbare getuigenis is dat toch niet? Ik ga daarom vol voor de vrijspraak”, klonk het beslist. Het vonnis valt op 26 oktober.