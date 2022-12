Gewapende man verstoort vrouwelijk onderonsje in park: “Ik verloor mijn evenwicht”

Gent Roger Van Bockstaele krijgt op zijn 99ste medaille van erkente­lijk­heid van de Opperdeke­nij. “Roger, ge zijt een monument”

13 jaar lang is hij deken geweest van de dekenij Patershol, daarna werd hij eredeken. Maar zelfs dan kon hij niet stilzitten, en richtte hij een clubje met eredekens én hun echtgenotes op. Voor al die inzet, en ook gewoon om wie hij is, kreeg Roger Van Bockstaele in de Minard een ‘breve van erkentelijkheid’ - zoals dat officieel heet - van de Opperdekenij. “Ik heb nochtans niks speciaals gedaan", aldus de bescheiden bijna-eeuweling.

22 december