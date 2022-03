Gevonden skeletten van Sint-Baafskathedraal hebben nieuwe ‘laatste rustplaats’ op Campo Santo

In 2019 startten de grote bouwwerken in en rond de Sint-Baafskathedraal voor de realisatie van het nieuwe bezoekerscentrum, waar nu het Lam Gods prijkt. Niet onverwacht werden bij die werken menselijke resten aangetroffen. Rond de Sint-Baafskathedraal, vroeger de Sint-Janskerk genaamd, lag van de 12de eeuw tot 1784 immers het toenmalige parochiekerkhof. Een zone tegen de kathedraal was tijdens de laatste gebruiksfase voorbehouden voor baby’s en kinderen tot 3 jaar. De oudere begravingen waren vooral volwassenen, die volgens de christelijke traditie begraven werden met de voeten naar het oosten. Zo kunnen ze de wederopstanding van Christus in het oosten aanschouwen. Verrassend was wel dat er ook 2 massagraven zijn gevonden. Verder onderzoek moet een antwoord geven op de vraag of de doodsoorzaak bij alle individuen dezelfde was. Er dan gedacht richting een epidemische ziekte, oorlog of hongersnood.