Gevallen fitnesskoning riskeert veertig maanden gevangenisstraf: “Ze zijn persoonlijk failliet verklaard, maar ze maken nog altijd grote sier en wonen in een riante villa.”

Gent Mama die in de cel zit op verdenking van het doden van zoontje Angelus (8) kon vrijkomen door procedure­fout, maar vraagt zelf om in de cel te blijven

In juni van vorig jaar wordt in een appartement in Gentbrugge het levenloze lichaam van de 8-jarige Angelus ontdekt. Naast hem liggen lege strips van pijnstillers en slaappillen, en twee dode hondjes. N.D.G., de mama van Angelus, is nergens te bespeuren. Zij wordt twee dagen later aangetroffen en gearresteerd. Tot op vandaag zit zij in de cel, maar door een procedurefout kon ze vrijkomen. Alleen... dat wilde ze zelf niet. Haar schuldbesef zorgt er nu voor dat de raadkamer niet met de billen bloot gaat.

7 juni