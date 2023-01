Getuige haalt 72-jarige drenkeling uit ijskoude water aan Coupure maar slachtoffer in levensgevaar

Omstreeks 17 uur belandde een 72-jarige wandelaar in het water van de Coupure. Een getuige zag het ongeval gebeuren en aarzelde geen moment. Hij sprong op zijn beurt het water in en kon de onfortuinlijke wandelaar met enige moeite uit het water halen. Intussen waren de hulpdiensten massaal aanwezig met de duikteams van brandweer en ook de 112 en MUG. “Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis”, vertelt politiewoordvoerder Eva Houpels van de Gentse politie. “Dat het gaat om een ongeval weten we doordat de getuige de man letterlijk van de berm en de graskant in het water zag rollen”, zegt Eva.

Heldendaad?

Of je mag spreken van een heldendaad? “Enige omzichtigheid is toch geboden en moet je weten wat je doet. Want met deze temperaturen in ijskoud water spingen is natuurlijk niet zonder risico’s. Het is natuurlijk mooi dat mensen ter hulp schieten maar het is beter om steeds de hulpdiensten te alarmeren”, klinkt het. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Ook niet van de ‘reddende engel’.