GETEST. Haal de boer in jou naar boven: een zomer lang bessen plukken in Drongen

Gent Katrien (59) kan op reis vertrekken dankzij HLN: “Ik had geen enkele hoop meer om mijn gestolen caravan terug te zien”

Bij de start van de zomervakantie kon Katrien Baeten (59) uit Gent geen beter nieuws krijgen. Haar bolvormige caravan die in mei gestolen werd op de P&R in Gentbrugge is terecht. Ze was er toen het hart van in en deed een emotionele oproep op HLN, waarna een alerte lezer de caravan zag staan op een oprit in Zomergem. Nu is haar ‘bed op wielen’ vertrekkensklaar, met dank aan de dief.

1 juli