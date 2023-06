Gestolen smartphone leidt tot ontmaskering Carrefour Express-overvallers: “Agenten herkenden hen”

‘Gehalveer­de’ opritten beroeren Gentse woonwijk: “We kunnen niet meer met twee auto’s naast elkaar parkeren”

In de Albrecht Dürerlaan, een rustige straat in de Gentse deelgemeente Mariakerke, is de ‘oprittensaga’ sinds enkele maanden gespreksonderwerp nummer één. De Stad liet er opritten uitbreken of halveren. Een bijzonder zicht, én volgens buurtbewoners erg onpraktisch. “Het is gewoonweg lelijk.” Maar volgens bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) zijn er goede redenen voor.