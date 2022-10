Gespecialiseerd team van brandweer oefent hele dag in Gravensteen: “Hebben slachtoffer van toren bevrijd”

Gent Bovenste verdiepin­gen parkeerto­ren Ledeberg afgesloten wegens te veel ongewenst bezoek

Parkeren op de zesde en zevende verdieping van de nieuwe parkeertoren in Ledeberg is even niet meer mogelijk. De verdiepingen werden afgesloten, niet omdat er nooit wagens staan, maar omdat er te veel ongewenste bezoekers langskwamen. Om foto’s te nemen of zelfs een pintje te drinken vanop het dak.

