Gespecialiseerd team van brandweer doet reddingsoefening vanuit... hangende wagen: “Evacuatie op een afgrond nabootsen”

Het gespecialiseerde RED-team moet optreden op grote hoogte of diepte en besloten ruimtes. “Omdat dergelijke interventies minder frequent zijn en het gebruik van touwen bij reddingen zeer technisch is, oefenen de RED-teams regelmatig om de kennis van technieken en materiaal op peil te houden.” Dat gebeurde ook maandagmiddag op erg spectaculaire wijze.

Aan de achterkant van het gebouw van de post in Melle werd een zwaar ongeval nagebootst. Een wagen hing met enkele kabels omhoog, als het ware bengelend van een afgrond. Het RED-team had de opdracht om een horizontale evacuatie uit te voeren. “Het is een situatie die niet alledaags, maar wel erg technisch is. Ideaal om te oefenen dus”, zegt Björn Bryon, woordvoerder bij Brandweerzone Centrum. Het RED-team vertrekt vanuit de posten in Melle en Gavere en telt vandaag zo’n 70 leden.