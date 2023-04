Gespannen sfeertje op eetfestijn Vlaams Belang in Gent: buurtbewoners voeren actie

IN BEELD: Bomen worden 13 meter in de lucht getild aan de muren van het Caermers­kloos­ter

Opvallende beelden op woensdagvoormiddag aan de Kunsthal. Daar werden 7 boven over de 800-jaar oude muren van het klooster getild. De nieuwe beplanting kadert in een expositie van de Kunsthal, ‘Cura in the Mist’, een project van Ben Thorp Brown. Die gaat van start op 26 mei.