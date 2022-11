Geslepen dief schuimt Gentse fietswinkels af: “Vroeg testrit aan, gaf vals paspoort af en vluchtte weg met fiets van 8.500 euro”

Gent MIJN STAD. Ganesha (45) van snuister­win­kel The Fallen Angels: “Je zou het niet verwachten, maar op die plek in Gent is een aquarium. Het is de ideale locatie om even te bezinnen”

Gent is een stad, maar voelt vaak aan als een groot dorp. Iedereen kent iedereen, en iedereen kent bepaalde ‘volksfiguren’. Zo is ook Ganesha Vancoillie (45) van snuisterwinkel The Fallen Angels in de Breydelstraat een waar fenomeen in Gent. Ze leidt ons langs haar favoriete plekken in de stad, vertelt hoe haar buren haar door de pandemie hielpen, en wat haar stoort aan Gent. “Mijn favoriete winkel... Telt een apotheek ook mee?”

