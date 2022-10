Geschiedenis in een fles: veilinghuis Maison Jules laat drankje brouwen op basis van gevonden recept uit 1687

GentBenieuwd wat monniken dronken in 1687? Bij veilinghuis Maison Jules waren ze dat ook, toen ze in een oude atlas een handgeschreven recept vonden voor een ‘miraculeus drankje’. Het recept werd - licht aangepast - gebrouwen door stokerij Rubbens in Wichelen, en kan in de Veilingkerk in Sint-Amandsberg geproefd worden.

“We hebben een likeur- en een vermouth-versie”, vertelt Jo Tondeleir trots. “We hebben het recept licht aangepast, de likeur uit 1687 was qua alcoholgehalte meer dan 40 graden, wij lieten dat zakken naar 35. Ook het suikergehalte ligt iets lager. We hebben ook een Vermouth-versie laten maken, van 18 graden. Het gaat om een artisanaal drankje in beperkte oplage, we gaan het dus niet verkopen. Je kan het wel hier in de Veilingkerk komen proeven.

Franse monnik

Het verhaal achter de drankjes is schitterend. “We kregen een oude atlas uit 1650 binnen”, vertelt Tondeleir. “Een exemplaar waarin Noord-Amerika nog niet volledig is ontdekt en dus een blanco vlek op de kaart is. Een kaart waarop ook enkele Indianenstammen staan aangeduid en Californië is daar een eiland. De periode waaruit de atlas stamt, is een tijd waarin papier zeer duur was. Dat verklaart waarom een Franse monnik in 1687 de achterzijde van een kaart heeft gebruikt om er een recept neer te pennen, in bruine inkt, met tekeningen erbij. Een recept voor een miraculeus drankje, zo staat er. Dat wekte uiteraard onze nieuwsgierigheid. En aangezien we het recept hadden, hebben we dat drankje uit een ver verleden nu laten namaken. Het ene brouwsel hebben we ‘Likeur Jules 1687' gedoopt, met als ondertitel ‘Pharmacien de Dieu’. Het andere draagt de naam Jules Vermouth.”

Volledig scherm Jo Tondeleir met het historisch drankje © Wannes Nimmegeers

Om het helemaal leuk te maken, liet Maison Jules ook een cocktailshaker aan de slag gaan met de drankjes. Dat resulteerde in ‘Bénédiction’ en ‘Sabbat’, namen met een knipoog naar het oeuvre van Jan Frans De Boever, de duistere Gentse symbolist. “De recepten van die cocktails hangen aan de flesjes.”

Louis XIV

1687 was trouwens niet zomaar, een jaar, geeft Tondeleir nog mee. “Het was het jaar waarin Isaac Newton zijn eerste werk uitgaf, ‘Principia’, over de zwaartekracht. Het was ook een van de weinige jaren dat er eens geen oorlog was in het toenmalige Vlaanderen en het jaar waarin Louis XIV op bezoek was en in Wetteren verbleef.” Of de atlas nog in hun bezit is? “Absoluut, we hebben het origineel hier liggen, we kregen er al een bod van 4.000 euro voor vanuit Amerika, maar die atlas gaan we nooit verkopen.”

Maison Jules is gevestigd in de Heilig Kruiskerk op het Heilig kruisplein in Sint-Amandsberg. Proeven kan vanaf 18 november.

Volledig scherm De versie Jules Vermouth © Wannes Nimmegeers

