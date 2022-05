Gerenommeerd restaurant weer open, nadat chefkok Tom (35) te horen kreeg dat hij terminaal is: “We weten niet hoelang we nog hebben, maar we gaan er het beste van maken”

GentToen Tom Van Lysebettens (35) te horen kreeg dat hij maar twee à drie jaar meer te leven heeft, wou hij geen verre reis meer maken of bungeejumpen. Hij en zijn vrouw Alison Roels (34) wilden vooral hun restaurant opnieuw openen, al was het maar voor even. Een maand nadat ze het nieuws hadden gekregen, staan de reservaties weer open. Cochon de Luxe is back .

Tom en Alison wisten met hun geluk geen blijf toen hun restaurant vorig jaar weer open ging, na zeven maanden verplichte sluiting. Enkele weken later moesten de deuren noodgedwongen alweer toe. Tom werd in spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Diagnose: darmkanker. In plaats van een zomer vol culinaire hoogstandjes, volgde een jaar vol chemo. De chef bleef optimistisch, maar een maand geleden kreeg hij te horen dat hij terminaal is.

Vijftig jaren moesten plots in twee, drie stuks worden geplet. Hoe ze dat gingen doen, was nog onduidelijk, maar één ding was zeker: het restaurant zou weer opengaan, ondanks dat Tom chemo blijft krijgen. Amper een maand nadat ze het nieuws kregen, is het al zover. Vanaf 2 juni gaan de deuren van Cochon de Luxe weer open voor het grote publiek. Vorige week werden al testavonden gehouden voor vrienden en familie. “Dat was stevig maar heel leuk”, zegt sommelier Alison. “Tom kon eindelijk weer kok zijn, niet alleen patiënt. Tegelijk was het erg confronterend om te beseffen hoe mooi en zorgeloos ons leven was. We weten niet hoelang we nog hebben, maar we gaan er het beste van maken.”

Om te beginnen, hebben Tom en Alison drie weekends open gezet in juni. “Veel verder kunnen we niet kijken”, klinkt het. Elke avond worden er maar twaalf couverts gedekt. “Het is anders dan anders, maar we hebben weinig keus. Het is dit of niet opengaan. Zodra het kan, zullen we uitbreiden. Houd de website en sociale media dus goed in te gaten, want er komen nog plekjes bij.”

Humor

Wat mag je verwachten als je een plek weet te bemachtigen bij Cochon de Luxe? Een menu in de typische Tom-stijl: vol oneliners. Zo is er een aperitief met de naam ‘mooi, het leven is mooi’ en een gerecht dat ‘ik voel me kiplekker’ heet. “Verwijzingen naar wat er het afgelopen jaar gebeurd is, maar er zit ook een gerecht tussen dat we vorig jaar hadden ingepland”, duidt Alison.

Lukt het niet om te reserveren? Dan kan je Tom en Alison ook helpen door een steunkaart te kopen via de website van het restaurant. ‘Wanneer u door onze onnozele openingsuren er niet in slaagt om uw voeten bij ons onder tafel te schuiven, maar u toch graag uw liefde voor ons wilt betuigen (serenades aan onze voordeur zijn leuk, maar hoeven niet echt) is er vanaf nu ook een andere leuke manier om ons een hart onder de riem steken, namelijk met een goeie ouderwetse steunkaart’, staat daar te lezen. Een duwtje in de rug dus voor het koppel, maar een deel gaat ook naar Kom op Tegen Kanker.

Meer info via de website van Cochon de Luxe.