Nick (35) krijgt muurschil­de­ring in Bloemekens­wijk: “In de gevangenis maakte ik de klik, nu wil ik zelf anderen helpen”

De Bloemekenswijk ziet er sinds kort nog wat florissanter uit. In de Kriekelaarsstraat kan je nieuwe straatkunst bewonderen: een vaas met bloemen, geïnspireerd op het leven van Nick de Ridder (35). Na een hele jeugd van tehuis naar tehuis belandde hij negen jaar in de gevangenis. “Mijn wiegje stond op de verkeerde plaats, maar in de gevangenis maakte ik de klik. Nu is mijn gezin alles voor mij en wil ik jongeren in mijn situatie helpen.”