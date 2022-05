Geredde koekjes voor 20 cent: Arteveldehogeschool installeert automaten met onverkocht eten

GENTEen brood, een koekje, een suikerwafel of nootjes: de studenten van de Arteveldehogeschool kunnen sinds kort aan erg sociale prijzen een snack scoren. Voor 10, 20 of 50 cent redden ze daarmee ook nog eens een product uit de vuilnisbak. “Sociaal én ecologisch maar helemaal verantwoord”, klinkt het bij de hogeschool.

De studenten op Kantienberg en aan de Leeuwstraat hebben er een bijzondere snackautomaat bij: de exemplaren van Let’s Save Food, een Gentse vzw, staan er sinds deze week te blinken. Koeken of nootjes aan dumpingprijzen: voor één keer zit er géén addertje onder het gras. Let’s Save Food, dat de automaten aanvult, krijgt van supermarkten en partners producten die wél nog lekker zijn, maar die ze liever niet meer verkopen.

Nog prima te eten

“De vzw kreeg van Stad Gent subsidies om automaten te maken waarin ze droge, geredde voeding kunnen verkopen”, legt Elena Lievens van Arteveldehogeschool uit. “Wij hebben met hen de handen in elkaar geslagen om op onze campussen drie van die automaten te zetten. De producten erin zijn vaak voorbij hun ‘tht’-datum (tenminste houdbaar tot, nvdr). Die zijn dus nog perfect eetbaar. In de automaten betaal je er een spotprijsje voor”.

Volledig scherm Geredde Voedingsautomaten van Let's Save Food. © rv

Goed nieuws voor studenten met een klein budget, maar ook voor de omgeving. “De automaten staan wel op een plaats die ‘s avonds afgesloten wordt, maar je hoeft geen student te zijn om er iets uit te halen, we willen ze expliciet voor de buurt openstellen”. Zo is er in de Leeuwstraat een vzw die er lessen geeft voor mensen in armoede, dat is één van de redenen waarom Campus Leeuwstraat een automaat krijgt.

Groen, groener, groenst

“Sociaal én ecologisch, want weggegooid voedsel is een enorme CO2-slokop”, zegt Lievens. “Daarnaast kan het een financiële extra zijn voor studenten uit het buitenland voor wie de Belgische prijzen soms al hoog kunnen liggen. Let’s Save Food zorgt ook voor ecologisch vervoer, met bakfietsen bijvoorbeeld. Met de opbrengsten uit de automaten kunnen zij weer andere projecten in gang steken. We kijken ook of onze studenten een vrijwilligersrol kunnen spelen in de vzw”. Het gaat dus niet om een proefproject, Arteveldehogeschool duwt meteen volledig op het (groene) gaspedaal. “Het is duidelijk al een succes, we zullen moeten uitkijken naar nieuwe locaties,” klinkt het lachend.

Het eten in de automaten is ‘droog’, grotendeels omdat Let’s Save Food met ongekoelde automaten werkt. Maar in die aan de Arteveldehogeschool-campussen zit ook eten dat aan de ‘Green Deal’-voorwaarden van de school voldoet. “60 procent van de eiwitten in de producten, komt van plantaardige producten”.

Tweede leven

Mieke Bruggeman, het hoofd en hart achter Let’s Save Food, is in haar nopjes met het project. “Door lokaal voedseloverschotten te verzamelen en te verdelen, strijden we tegen de klimaatwijziging, tegen armoede en vóór meer sociale verbinding. Maar niet alleen het eten krijgt een tweede leven. Ook de automaten worden gered. Deze vaak kapotte automaten worden hersteld en hergebruikt voor dit project”.

Momenteel zijn er twee automaten beschikbaar: ééntje op Campus Kantienberg en ééntje op Campus Leeuwstraat. Binnenkort komt er ook een automaat aan Campus Kattenberg.