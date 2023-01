Gerecycleerde containers zorgen jaarlijks voor 82.500 kg minder CO2-uitstoot bij UZ Gent. “Hopelijk ook andere zorginstellingen overtuigen.”

Geen extra kosten

“Door de strikte verwerking van het afval kunnen we de containers niet opnieuw gebruiken”, legt duurzaamheidscoördinator Evelien Kieckens uit. “Om onze voetafdruk toch te verkleinen, hebben we ervoor gekozen om de containers zo duurzaam mogelijk te laten produceren. We gebruiken nu containers die vervaardigd zijn uit 100% gerecycleerde kunststoffen. We besparen met deze switch jaarlijks zo’n 82.500 kg CO2 in de volledige cyclus van ons risicohoudend medisch afval en voldoen nog altijd aan de strenge eisen van de medische afvalverwerking, en dat zonder meerkosten voor de organisatie. Veel zorginstellingen zoeken naar manieren om hun afval te verminderen en materiaal te recycleren,’ zegt Evelien Kieckens. ‘Als één van de grootste ziekenhuizen van het land willen we aan de wieg staan van verduurzaming en anderen motiveren om ook stappen te zetten. Hopelijk kunnen we hiermee ook andere zorginstellingen overtuigen.”