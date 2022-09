Gepensioneerde juf Chris (66) staat opnieuw voor de klas: “Alleen die ICT, daar gaan ze mij even bij moeten helpen”

Gent IN BEELD. Bernadette­wijk - ‘het Doel van Gent- is klaar voor de sloop

Op nog enkele Oost-Europese krakers na is de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg nu écht verlaten. Al twee weken lang verwijdert een aannemer ramen en deuren woning per woning. Volgende week verschijnt de eerste bulldozer ten tonele. Onze huisfotograaf Wannes Nimmegeers ging langs voor een stand van zaken. De Bernadettewijk in tien beelden.

27 augustus