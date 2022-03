Gentse zeescouts organiseert vlootparade: “Onze opslagloods wordt gesloopt, we zijn op zoek naar een nieuwe”

Gent ‘Schrik van Glazen Straatje’ die prostitu­ees bestal als hij niet voldaan was, krijgt werkstraf van 140 uur

Een 28-jarige man is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur voor vijf feiten van diefstal bij sekswerksters in Gent. Tijdens zijn shift als Deliveroo-koerier nam hij ’s avonds geregeld pauze bij de meisjes van plezier. Wanneer hij niet tevreden was over de dienst, stal hij zijn geld terug.

24 maart