Gentse topkok mag zich nu ook officieel ‘Masterchef’ noemen: “Erkenning van andere chefs is bijzonder”

‘GentSpoort’ of beter ‘GentSpuit’? Oud tramstel dat groots project moet inluiden al beklad

Een oud tramstel aan het Stapelplein moet zoveel mogelijk Gentenaars warm maken voor ‘GentSpoort’. Of het bedoeling was, is weinig waarschijnlijk, maar enkele graffiti-artiesten toonden afgelopen weekend alvast interesse. Ze lieten drie grote tags achter op het voertuig.