Gentse ‘super-jeugdkampen’ zamelen geld in om jongeren toekomstproof te maken: “Zet gelijkgezinden samen en je krijgt vuurwerk!”

De Junior Argonauts, dat zijn jongeren met een Plan. Mét hoofdletter, want zij hebben een idee, een passie of een curieuze geest, die ze op kampen en workshops verder uitwerken. De organisatie zamelt nu geld in om community-dagen op te richten en ervoor te zorgen dat ook jongeren met minder middelen een Argonaut kunnen worden.

Een kind met een groots idee, een puber met een laserfocus: soms laat al dat ondernemerstalent zich al vroeg opmerken. Waar vinden zij soortgenoten? Bij de Junior Argonauts, een Gentse organisatie die jongeren de sleutels voor hun eigen leven in handen wil geven. “We willen dat jongeren hun eigen pad kunnen uitstippelen”, klinkt het bij oprichtster Karolien De Craecker.

Denken, doen en durven

Junior Argonauts bestaat al vijf jaar en ontstond toen de tienerdochter van één van de initiatiefnemers maar geen plekje vond om haar modedroom te helpen ontwikkelen. “Zeker voor kinderen ouder dan twaalf is er weinig aanbod en dus hebben we dat ontwikkeld”. De junior argonauten kunnen een modelabel creëren, een robot-assistent of game ontwerpen en ga zo maar door.

Samen met de vaardigheden om de sprong naar het ondernemerschap te wagen, krijgen de argonauten ook levenslange vaardigheden mee. Van veerkracht tot creatief denken én vooral hoe ze ook hun community kunnen uitbouwen. “We merken dat als we onze jongeren samen zetten met gelijkgestemden, er vuurwerk ontstaat. Dat aspect willen we dus zeker uitbouwen. In een droomscenario zetten we een netwerkdag en communityweek op poten.”

Voor iedereen

Daarnaast wil De Craecker de Junior Argonauts ook toegankelijk maken voor wie het niet zo breed heeft. “Onze kampen op poten zetten, vraagt natuurlijk een zekere kost. Die willen we naar beneden brengen, zodat iedereen de kans krijgt om zijn of haar leven in eigen handen te nemen. En natuurlijk willen we ook verdiepen. Het is een droom om met onze modekampen naar Amsterdam te trekken, bijvoorbeeld”.

JEZ! is een campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius. Giften zijn welkom op www.jezofficial.be. Daar staat ook een lijst met alle 200 geselecteerde projecten.

