Gentse studenten stampen foodfestival uit de grond: “Marché Mangé, da’s gezellig samenzitten en nieuwe Gentse foodies ontdekken”

Tapeo, Hoy Pinoy, Rabot Dumpling House of Holy Cow Chocolate: sommige van deze namen ken je al, maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat het startende, hippe Gentse restaurants en foodies zijn. Nog maar enkele jaren bezig maar nu al op topniveau en op 12 en 13 november verzamelen ze in de voormalige toonzaal van Lybaert.

“Voor één vak mochten we kiezen tussen een evenement organiseren voor een opdrachtgever of zelf iets uit de grond stampen”, zegt Silke De Schepper (21), één van de vier studenten projectmanagement aan de Arteveldehogeschool. “We besloten om onze creativiteit de vrije loop te laten en honderd procent in te zetten op een eigen evenement. Omdat we veel van onze vergaderingen en lunchpauzes sowieso doorbrachten in een Gentse hotspot, was de link naar een foodfestival snel gelegd”. Samen met collega’s Matthew Roose, Sybe Van Zele en Iebel De Pauw brainstormde ze tot Marché Mangé geboren werd.

Burgers en dansjes

Tijdens het weekend stellen een elftal Gentse foodies het beste van hun kunnen ten toon, zo kan je sushi eten bij Yokoso, luxeburgers bij Carte Blanche en eens proeven van het enige Filipijnse restaurant in Gent: Hoy Pinoy. “Het was vooral een kwestie van toch veel variatie aanbieden, maar we wilden niet twee keer hetzelfde op de kaart. Dus kan je ijsjes eten bij Bas, maar hebben we een chocolade-alternatief voor wie daar geen zin in heeft”.

De locatie heeft lekker veel karakter maar ligt ook nét uit het stadscentrum. Gelukkig kan je er wel vlot met de fiets raken én voorzien de vier wel een hele namiddag en avond entertainment. “De locatie was cruciaal, we krijgen drie verdiepingen ter beschikking. Dus zetten we daar maximaal op in. Op het gelijkvloers kan je op het gemakje eten met kleine hapjes. Op de eerste verdieping zijn er dan weer grotere gerechten en livemuziek. In de kelder hebben we meer een clubby gevoel: er is een dj, je kan er cocktails krijgen en tapas. Zo krijgt elke verdieping zijn eigen identiteit”. Dansschool Etage Tropical komt trouwens ook een act brengen, daarvoor alleen al zou je naar de Vliegtuiglaan trekken.

Voor het goede doel

En wat na de eerste editie van Marché Mangé? “We willen zeker een tweede editie in elkaar steken als de eerste een succes wordt. De nadruk ligt op samen met vrienden een fijne tijd hebben, dus waarom ook niet. Het project is dan ook een beetje groter geworden dan we oorspronkelijk dachten”. Alvast een goede voorbereiding voor het echte werk en van dit afstudeerproject kan het grote publiek dan ook nog eens proeven. En je steunt er ook nog eens het goede doel mee. “We vragen een kleine toegangsprijs, de eventuele opbrengst gaat naar Voedselondersteuning Gent”. Allen naar Marché Mangé dus.

Marché Mange

12 en 13 november 2022

Van 11 tot 23u op zaterdag en 11 tot 17u op zondag

Toegang: 3 euro online, 4 euro aan de kassa.

