Gentse studenten brengen Pairi Daiza in kaart: “Meten met een panda op de achtergrond, dat doen we niet elke dag”

“Landmeten met een panda of een zwarte beer op de achtergrond, nee dat doen we niet elke dag.” Samen met z’n 47 eerstejaars is Reinout Janssens, lector aan HOGent, een week lang te vinden in Pairi Daiza. “We deelden het dierenpark op in zes zones. Die worden allemaal afzonderlijk opgemeten. Onder meer in de Chinese Tuin is een groep aan de slag. Daar wil Pairi Daiza enkele nieuwe riviertjes trekken.”

Om te bepalen waar het water exact moet stromen, is een grondige studie nodig. “Het is een win-win”, zegt Reinout. “Onze studenten meten normaal gezien onze gebouwen in Gent op, maar dat is al tientallen keren gebeurd. Dit keer is hun werk niet in de vuilnisbak. Dat motiveert enorm. Normaal gezien moet we ons best doen om alle studenten op school te houden. Nu moeten we hen aannamen om te stoppen met meten als het park sluit.”

Volledig scherm In totaal zijn er 47 studenten van HOGent aan de slag. © Pairi Daiza

Met de opmeting is de HOGent niet aan haar proefstuk toe. Elk jaar proberen de lectoren er een bijzondere locatie uit te pikken. “In het verleden waren we bijvoorbeeld al op het terrein van Tommorrowland in Boom aan de slag. Onze plannen werden toen gebruikt door de podiumbouwers. Zulke concrete opdrachten maken de job wat bevattelijker voor onze studenten. Niet onbelangrijk, want landmeten is nog steeds een knelpuntberoep.”

