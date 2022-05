Gentse student-ingenieurs bouwen elektrische racewagen: “We willen de snelste van Europa worden”

Gent Student Hannes verliest zijn kot omdat huisbaas enkel nog aan meisjes wil verhuren: “In zijn ogen zijn vrouwen rustiger en netter”

Het is niet makkelijk om een kot te vinden in Gent, maar wanneer je te horen krijgt dat ook jouw geslacht parten speelt, is het wel héél lastig. Het overkwam Hannes De Hooghe (21), student in Gent. Nadat hij vroeg aan zijn huisbaas om het huurcontract te verlengen, kreeg hij simpelweg te horen dat hij vanaf volgend academiejaar alleen nog aan meisjes wil verhuren. “Mijn kotgenotes hadden me al verteld dat hij rare trekjes heeft.”

17:45