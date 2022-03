Gentse start-up Sealution patenteert doorbraak voor communicatie op zeeschepen

Sealution werd opgericht door Sebastian Hamers en Ruben Verplancke, vandaag respectievelijk CEO en CFO van de start-up. Van opleiding een maritiem officier liep Hamers in het verleden stage op containerschepen waar hij de mosterd voor het idee van Sealution haalt. “Een personeelslid op een containerschip had ’s nachts zijn been gebroken op een schip waardoor hij geen ladder meer opraakte en we pas ’s ochtends, uren later, zijn afwezigheid opmerkten”, vertelt de ondernemer.

Apple Homekit

Het zette Hamers ertoe aan om zich te verdiepen in de connectiviteit op maritieme schepen die, zeker benedendeks gedwarsboomd wordt door de stalen muren. “Met Sealution spelen we intussen op veel meer in dan alleen maar veiligheid. Via de bestaande infrastructuur op schepen en sensoren leiden we belangrijke data naar een centrale database.”

Details over de werkwijze krijgen we niet, om copycats niet op ideeën te brengen. “We hebben ons systeem laten patenteren”, zegt Hamers. “Je kan Sealution een beetje vergelijken met een Apple Homekit waarbij je alles vanop afstand kan regelen, maar dan niet in een huis, maar op een schip. Denk aan cruciale info over de scheepsmotor. Ook onregelmatigheden, bijvoorbeeld wanneer er water in het schip loopt, kan doorgeseind worden via ons systeem.”

Techstars

De innovatieve werkwijze van Sealution blijft niet onopgemerkt voor investeerders. Zo maakt de start-up deel uit van ‘Start it @KBC’ van de gelijknamige bank. Recent volgde ook het nieuws dat Techstars geïnvesteerd heeft in Sealution. “We zijn de vijfde start-up in België die toetreedt tot hun programma. We treden zo in de voetsporen van klinkende namen als SendGrid en Uber, die eerder al toetraden tot Techstars”, zegt Hamers.