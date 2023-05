Gentse stadscomponiste Lara Rosseel trapt ‘Lara wijkt uit’ af onder Stadshal: ontdek hier de volgende stops

UITTIP. Na de e-golfwagen en de e-step kan je nu ook elektrisch varen bij The Outsider Coast

The Outsider Coast in Nieuwpoort heeft een nieuw duurzaam vervoersmiddel in haar aanbod: een elektrisch bootje met plaats voor tien personen. “We liggen vlakbij het water. Van hieruit kan je prachtige tochten maken”, klinkt Geert Uytterhoeven uitnodigend.