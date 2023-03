Gentse Sosseteit bestaat 40 jaar. “Wekelijks één uur Gents op de basisschool kan ons dialect redden”

Rechter veegt privacy-argument van jonge wegpiraat uit Niveau 4 van tafel

Een jongeman die in het VIER-programma Niveau 4 te zien was nadat hij onder invloed verscheidene verkeersregels aan de laars had gelapt, heeft wél een eerlijk proces gekregen. Dat oordeelde een Gentse politierechter nadat de advocaat van de jonge wegpiraat eerder had gevraagd om het strafdossier nietig te laten verklaren. Al had de rechter wel ergens begrip voor het argument dat de privacy van de beklaagde geschonden is.