Gentse sociaal-culturele organisatie lanceert eigen virtuele wereld waar diversiteit centraal staat

Tijdens de laatste lockdown besloten de medewerkers van Voem om te experimenteren met hun eigen virtuele werkplek. Vandaag maken ze daar nog steeds gebruik van: of een medewerker nu thuis werkt of op kantoor, elke dag logt die in met een eigen avatar. Ook leden en partners van Voem springen geregeld binnen: op een jaar tijd maakten 800 mensen een digitale dubbelganger aan. Andere sociaal-culturele organisaties kunnen het platform gebruiken om hun een eigen stuk grond te kopen of gebouw te zetten.

De werkplek barste uit haar voegen en zo groeide het idee om een volledige stad te bouwen: DiverzCity. Een virtuele wereld waarin diversiteit en inclusie gevierd worden. Onder andere door een inter-levensbeschouwelijk plein in te richten met een moskee, kerk, gurdwara en synagoge. “Op dit plein komen we samen met mensen uit de hele wereld met verschillende religieuze achtergronden”, klinkt het. Verder is er een clubhuis voor leden, een keuken waar online kookworkshops doorgaan, een spelletjeshoek en een online exporuimte.

Na een jaarlange voorbereiding werd DiverzCity woensdag gelanceerd. Eender wie kan vanaf nu een kijkje nemen. “Een van de grote voordelen is dat je in ons Metaverse makkelijk internationale sprekers en artiesten kan betrekken voor events”, zegt woordvoerder Lennart Thienpont. “Zo kreeg DiverzCity al gebruikers uit Argentinië, Syrië, Palestina, de Verenigde Staten, Oekraïne en Iran over de vloer. Tegen 2025 moet het een levende virtuele stad zijn waar verschillende organisaties van over de hele wereld samenwerken en events organiseren.”

