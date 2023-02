Gentse singles-avond voor mensen die niet perse op zoek zijn naar een lief

Op vrijdag 10 februari 2023 is er een singles-avond in Artevelde Stadsbrouwerij op de Botermarkt. Liefst drie singles-organisaties komen er zichzelf en hun activiteiten voorstellen. Die zijn er niet enkel voor singles, maar ook voor eenoudergezinnen, toch een steeds groter wordende groep in de samenleving. Alleen met kinderen op reis is niet altijd een evidentie, maar met een organisatie én met andere eenoudergezinnen is het dat wél, zo weet Petra Michiels intussen. Zij organiseert al jaren eenoudervakanties met Tomeeto. Ook de bezielers van Singles.be en Altero zullen er zijn. Zo’n info-avond eindigt altijd in een gezellige portie café-praat, want na de officiële voorstelling is er uiteraard ruimte voor vragen en kennismakingsgesprekken. En niemand hoeft schrik te hebben om alleen te komen, dat doen de meesten immers.