Gentse Sidi vertrekt maandag naar Turkije: “200.000 euro opgehaald, en het is nodig”

Gentenaar Sidi El Omari vertrekt maandag naar Turkije met meer dan 200.000 euro. Hij zal er op toezien dat het geld besteed wordt om de slachtoffers van de vernietigende aardbeving zo goed mogelijk te helpen. Het bedrag kwam toegestroomd op de rekening van Karama Solidarity, een Brusselse vzw die zich ook in onder andere in Oekraïne en Mali inzet. “Er is nog veel nood aan tenten, soms is het daar -4 graden.”

“We zijn zelf ook geschrokken van de grote solidariteitsgolf”: Sidi El Omari, woordvoerder en meteen ook de ‘Gentse’ poot van de Brusselse vzw Karama Solidarity, kan tevreden terugkijken op de campagne die de organisatie voerde. Want de sympathisanten van Karama verzamelden ruim 200.000 euro en de teller loopt nog steeds. Dat bedrag gaat quasi rechtstreeks naar Turkije en Syrië, waar de gevolgen van de aardbeving nu ijzingwekkend duidelijk worden.

IJzig koud

“We krijgen van onze partners op het terrein dagelijks updates over de noden die de mensen daar hebben. De voedselbedeling verloopt er nu behoorlijk gestructureerd, maar er zijn nog tenten en verwarmingstoestellen nodig. Overdag als de zon schijnt, dan is het goed te doen, maar ‘s nachts gaat de temperatuur onder nul. We zullen dus met de organisatie mee helpen tentenkampen opzetten en tegelijk ook checken wat er met het geld van onze donors gebeurt.”

Volledig scherm Het team van Karama Solidarity © rv

Karama Solidarity bestaat al even, maar is in Vlaanderen nog niet zo goed gekend. Dat maakt de grote som geld die de organisatie nu verzamelt, nog indrukwekkender. Meer dan de helft komt uit Waalse of Brusselse handen en hoewel de vzw vooral wortels heeft bij moslimgezinnen, merkt El Omari dat er ook veel donaties uit andere hoek komen.

Van Turkije tot Somalië

El Omari: “We hebben een zeer ruime doelgroep. Zo waren we één van de eerste organisaties die in Oekraïne voet aan grond zetten, ook in Bangladesh hebben we een project lopen, net zoals in Mali, Somalië, Palestina en Marokko”.

“Het laatste jaar hebben we ons sterk ingezet voor SOS Afrika. Er zijn plekken waar de laatste vijf regenseizoenen geen druppel water meer gevallen is. Dan graven we daar bijvoorbeeld waterputten. Intussen moet je wel twintig meter diep boren om water te vinden, daar is materiaal voor nodig.”

Plaatsen genoeg dus waar Karama Solidarity, dat ook al meewerkte aan De Armste Week, kan tussenkomen. Volgende week richten ze alle pijlen op Turkije. “Donaties, voor Turkije maar ook voor onze andere projecten, blijven vanzelfsprekend welkom.”

Je kan Karama Solidarity volgen op Instagram. Ook via het consortium 12-12 kan je een steentje bijdragen.

