Gentse school maakt elk jaar een tiny house: “Ze kijken daar van in het begin van hun schoolloopbaan naar uit”

GentPiepkleine huisjes zijn razend populair, zelfs een Gentse school is mee met de trend. Elk jaar bouwen enkele zesdejaars van de Steinerschool namelijk een tiny house samen. Op het einde van het schooljaar verkopen ze dat voor een schappelijke prijs, zodat de speelplaats het jaar erna weer vrij is om een nieuw huisje te bouwen.

Op de Steinerschool in Gent kunnen jongeren vanaf het derde middelbaar TSO richting Bouwtechnieken studeren. Op het einde van die opleiding moeten ze in staat zijn om zelf een huis te zetten. Het enige probleem: dat uittesten in een schoolomgeving is niet zo makkelijk. Maar wat als we hen een tiny house laten bouwen, dacht een slimme leerkracht. Zo hebben ze toch al eens een huis gebouwd voor ze de schoolbanken verlaten.

“Dat tiny house is werkelijk de de bekroning van hun middelbaar”, zegt leraar Diederick Vandenbulcke die de bouw leidt. “De leerlingen kijken daar van in het begin van hun schoolloopbaan naar uit. Al vragen ze vaak: gaan we dat wel kunnen? Maar in die vier jaar leren ze heel veel bij. Zeker in dat laatste jaar zie je ze echt openbloeien. Tijdens de bouw van het tiny house geef ik bovendien ook theorie naast praktijk.”

Volledig scherm Druk in de weer. © Wannes Nimmegeers

Elk jaar anders

Dit jaar – het derde jaar dat de school een tiny house maakt - werkt een groep van negen leerlingen aan een huisje. Dat ziet er elk jaar anders uit. Iedere keer opnieuw wordt er met een houtskelet gewerkt, maar verder mogen de jongeren het ontwerp volledig zelf kiezen. Zo was het huisje vorig jaar 7,5 meter lang. Deze keer meet het 5,4 meter en zit er een tussenverdieping in met een dakraam boven. “Heerlijk om onder te slapen”, glimlacht Diederick.

De leerlingen hebben dit jaar ook samengewerkt met enkele Tsjechische studenten, als onderdeel van een uitwisselingsproject. “Onze gasten zijn eind vorig jaar naar daar gegaan, waar ze bij gastgezinnen sliepen. Samen met enkele leerlingen daar hebben ze een ontwerp uitgetekend voor het tiny house. Toen ze terugkwamen, zijn ze aan de uitwerking begonnen. Enkele weken geleden kwamen de Tsjechische leerlingen bij ons op bezoek en hebben ze een handje toegestoken bij de bouw.”

Volledig scherm De enkele maanden werk, en dan is het tiny house af. © Wannes Nimmegeers

Goedkoop

De negen leerlingen en meester Diederick hebben nog tot eind juni om het tiny house af te werken. Erna wordt het verkocht. “We zijn goed bezig”, zegt de 17-jarige Max. “Het gaat vooruit, maar of we de deadline halen weet ik niet. We hebben alleszins al veel geleerd. Hoe je een muur optrekt bijvoorbeeld. We hadden dat al gezien in de les, maar nog nooit in de praktijk. We hebben ook geleerd hoe je georganiseerd te werk gaat in een groep, en hoe je aan een huis begint.”

Het tiny house staat elk jaar op wielen, zodat het makkelijk van de speelplaats rolt wanneer de nieuwe eigenaar erom komt, en zo plaats maakt voor de bouw van een nieuw tiny house het volgende schooljaar. Vorig jaar legde een koper 20.000 euro neer. Een heel schappelijke prijs in vergelijking met veel andere huisjes. “We rekenen enkel de materiaalkosten aan, geen werkuren”, verduidelijkt meester Diederick. “Dit jaar zal het huisje rond de 25.000 euro kosten, aangezien de grondprijzen de hoogte zijn ingeschoten.”

Het tiny house wordt casco afgeleverd. De koper moet zelf nog leidingen en een binnenafwerking voorzien. “Zo kunnen ze leidingen leggen waar ze willen, en ook inrichten naar eigen smaak. Al hebben onze leerlingen daar wel al over nagedacht. Kijk naar het grote raam waar een keuken kan staan, of het kleine raampje aan de achterkant voor een toilet. Maar de koper is uiteraard vrij om het eigen te maken.”

Wie interesse heeft om het tiny house te kopen, kan een mail sturen naar info@steinerschoolgent.be.

Volledig scherm De leerlingen leren niet alleen hoe ze een huis moeten bouwen, maar ook hoe ze daarvoor best samenwerken. © Wannes Nimmegeers