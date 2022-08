Gentse scholen krijgen 1,5 miljoen euro renovatiebudget

Als het van basisschool De Boomhut uit de Brugse Poort afhangt, komt er in de nabije toekomst een polyvalente ruimte in de nabijgelegen Theresiakerk. Dat moet meteen ruimte bieden voor 50 extra leerlingen. Die renovatie wordt deels gesponsord door de Vlaamse overheid, die iets meer dan een miljoen euro veil heeft voor het project.

De plannen botsen echter op protest bij de gemeente. De omgevingsvergunning is niet in orde, er moeten enkele wijzigingen worden doorgevoerd, over parkeerplaatsen en de structurele veranderingen aan de kerk, om het dossier erdoor te krijgen.