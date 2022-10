Gentse rapper krijgt 15 maanden cel voor oplichting: “Hij vervulde een taak binnen criminele organisatie”

Volgens het onderzoek zijn de elf beklaagden te situeren in de onderste laag van een criminele organisatie. “Maar zonder hen zou de oplichterij niet mogelijk zijn, dus is het belangrijk om streng op te treden.” Het elftal voerde verschillende taken uit binnen die organisatie. De meerderheid stelde zijn of haar bankkaart, met pincode, ter beschikking waarop gestolen geld werd gestort, waarna dat afgehaald of doorgestort konden worden.

“Bankmedewerkers”

Maar één beklaagde had een specifieke taak. Een jonge Gentse rapper was verantwoordelijk voor het ronselen van die bankkaarten. Dat deed hij voornamelijk via Snapchat en Instagram. Maar hoe gingen de oplichters te werk? Ze belden of mailden naar potentiële slachtoffers en deden zich voor als medewerkers van een bank. Ze vroegen dan of het mogelijk was om geld over te maken naar een nieuwe rekening zodat “de bank” het bedrag veilig kon stellen. In totaal maakten ze tienduizenden euro’s buit.