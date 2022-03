Gentse projectontwikkelaar zoekt naar oud-werknemers Fabelta

Gent Bo showt ‘diabetes­bak­je’ op ZEB Fashion Show: “Blij dat ik de kans krijg om dit taboe te doorbreken”

#ZEBFOREVERYONE. De opening van de ZEB-store in Schoten afgelopen weekend was een inclusieve feel-good fashionshow, op poten gezet door James Cooke. Op de catwalk: Bo Baesen (25) uit Gent. Bo heeft diabetes, had een diabetesburn-out en leeft nu met een pompje op haar buik. Dat showde ze met trots. “Over diabetes is veel te weinig geweten, maar dit is gewoon heel normaal.”

19:35