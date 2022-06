Gentse Post Hotel behoort bij de 500 beste hotels ter wereld: “We zien het als onze missie om gasten gelukkig te maken”

Het Gentse Post Hotel is door het gerenommeerde Amerikaanse Travel + Leisure-magazine opgenomen in hun lijst van 500 beste hotels. Het hotel, dat ondertussen al vijf jaar open is, staat in de lijst te blinken naast internationale kleppers uit het hotelwezen zoals Le Bristol in Parijs en het Joali Beling in de Malediven.