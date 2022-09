Gentse politie spreekt van geslaagde Student Kick-Off, ondanks enkele kleine incidenten: “Vier arrestaties en 71 wildplassers”

Gent Gentse hotelsec­tor floreert opnieuw met evenveel boekingen als in 2019: “Steeds meer Italianen over de vloer”

Wie dit weekend nog een hotel zoekt in Gent is er beter snel bij. Op een gemiddelde zaterdagvond zijn maar liefst negen op de tien kamers volgeboekt in de Arteveldstad. De sector zit opnieuw op het peil van voor de coronacrisis. Al ziet Rudy De Wit van belangenorganisatie Gent Hotel vzw wel één grote verandering.

27 september