Gentse politie betrapte voorbije kerstweekend maar vier bestuurders onder invloed bij controleactie

Gent Man knalt 'stiepelzat' tegen vangrail op E17 en blaast twee dagen op rij positief wanneer hij rijbewijs wilt ophalen

Een bestuurder is woensdag rijongeschikt verklaard nadat hij in december van vorig jaar tegen een vangrail op de E17 was geknald. Hij bleek toen met 1,43 promille in het bloed achter het stuur te zitten. Opmerkelijk: toen hij na 15 dagen zijn rijbewijs kwam ophalen, bleek hij opnieuw dronken te zijn. En ook de volgende dag was het prijs.

21 december