Gentse noedelbar bestaat 5 jaar en deelt jaar gratis ramen uit

Verkeersinfo Halfuur file op E40 richting Gent door ongeval in Sint-De­nijs-West­rem

Op de E40 is vanmorgen een ongeval gebeurd ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem. Richting Gent was de linkerrijstrook daar een tijdlang versperd. Intussen is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt, maar er staat nog een halfuur file tussen Nevele en Gent-Sint-Pieters.