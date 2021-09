Gentse naaktfietser (47) hoeft niet naar de cel: “Ik wilde dat eens uitgeprobeerd hebben”

Gent Politie­rech­ter mild voor dronken student die met fiets tegen auto reed en ter plaatse in slaap viel

20 september Een Gentse student (21) is maandag in de politierechtbank verschenen nadat hij iets te uitbundig het einde van de examens had gevierd en nadien met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen was geknald. De politierechter was erg mild voor de jongeman: “Ik ga geen werkstraf uitspreken zoals uw advocaat vraagt. Concentreer u maar op uw studies.”