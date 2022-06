Gentse mensensmokkelaars krijgen gevangenisstraffen van 3 jaar tot 18 maanden

De smokkelaars hadden een vrij ongewone handelwijze waarbij ze gebruik maakten van ‘lookalikes’. Ze zochten voor de vluchtelingen die bij hen aanklopten een persoon met min of meer dezelfde fysieke kenmerken. Met het paspoort van deze dubbelganger, een nieuw kapsel en hier en daar wat make-up, probeerden ze de vluchtelingen via officiële reiskanalen de douane te laten passeren. Per vluchteling vroegen ze tussen de 6.000 en 12.000 euro. Hun succesvolle handeltje zou opgestart zijn in 2019, maar kwam abrupt tot een einde wanneer een vluchteling betrapt werd door de Belgische Douane aan de Eurostar in Brussel.