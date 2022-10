Gentse makers sleutelen aan Dolox, het pijndagboek aan je pols: “Kinderspel om aan je dokter te zeggen hoe het de laatste drie maanden ging”

GENTHoeveel pijn had je in de afgelopen drie, vier of zes maanden? Voor veel pijnpatiënten een vraag die ze moeten beantwoorden bij de dokter, maar hoe leg je dat uit? Dolox, een project uit de schoot van Comon moet daar een mouw aan passen. “Iedereen kan er mee werken, of je nu 60 bent of met een smartphone kan werken of niet”

Toen Dirk Martens (57) dertig jaar geleden bijna verlamd raakte door een injectie in het ruggenmerg, kwam daar een lange revalidatie en een snelcursus pijnmanagement bij. “Ik heb veel functionaliteit teruggekregen, al mag ik niet meer werken als bewakingsagent”, legt hij uit. “En ik ken mijn pijn intussen. Om vandaag dit interview te doen, heb ik het gisteren rustig aan gedaan”. Maar voor nieuwe pijnpatiënten duurt het lang eer ze hun limieten kennen. Door Dolox, een polshorloge dat als pijndagboek fungeert, zouden patiënten zoals Dirk het veel makkelijker moeten krijgen.

Pijn in de proeftuin

“Ik ga één keer in de zes maanden naar de pijnkliniek”, zegt Dirk. “Daar krijg ik de vraag hoe het tussendoor ging met de pijn. Maar hoe antwoord je zelfs op die vraag? Pijnpieken, soms veroorzaakt door fysieke inspanningen? Je herinnert je pijn ook anders na zes maanden en je tolerantie bouwt op. Met Dolox stuur je je gegevens rechtstreeks door naar de huisarts of behandelaar”.

Het horloge ziet er supereenvoudig uit, alsof Steve Jobs het ontworpen heeft. “Dat was cruciaal”, zegt mede-uitvinder Maxim Desmet (22). De podoloog en student Bedrijfskunde zette na de Maakmarathon van initiatiefnemer Comon zijn schouders onder Dolox. “Tijdens die wedstrijd zaten we met enkele studenten samen rond verschillende pijnpunten in de zorg en communicatie”. Voor wie niet heel technisch aangelegd is, brengen ook apps of software om gegevens door te geven aan de arts, geen soelaas. “Dus moest het een apparaatje worden dat ook door een ouder publiek makkelijk te gebruiken is”. Maxim en zijn collega’s Jeroen Vandaele en Lotte Vanneste bogen zich over de mogelijkheden. Via Samana komt ook Dirk aan boord, als ervaringsdeskundige.

Volledig scherm Maxim Desmet en Dirk Martens met het Dolox-horloge in de hand. © svwg

“Het is voor ons belangrijk dat wie een out-of-the-box idee heeft of wie graag creatief mee nadenkt over een zinvolle oplossing, maar misschien geen ondernemer wil worden, toch aan boord kan blijven of komen”, legt woordvoerder Line Windey uit. “Daarom proberen we een verbinder te zijn tussen allerhande Gentse organisaties, hogescholen en de universiteit. Tegelijk moet je je idee niet volledig opgeven omdat je pakweg geen financieel genie bent. Zo werken we echt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit is het eerste project dat hieruit voortkomt”. De winnaars van de Maakmarathon gingen namelijk verder in een miniproeftuin.

Hoeveel pijn?

Resultaat is dus Dolox. We testen het even uit. “In maximum 10 vragen, drie keer per dag, die je eenvoudigweg aantikt, geef je aan hoeveel pijn je hebt, of je al pijnstillers genomen hebt, of je net een zware inspanning hebt gedaan en dergelijke informatie”. Die informatie kan de arts dan meenemen tijdens een consultatie. De vragen krijgen ook een kleurtje. “Wie bijvoorbeeld moeilijk kan lezen, weet dus aan welke vraag we zitten, je kan het dan eenvoudig van buiten leren”.

De vragen kunnen aangepast worden per lichaamsdeel en dus kunnen er veel soorten pijn opgevolgd worden. “We mikken vooral op acute of chronisch pijnpatiënten die in het begin van hun reis staan. Zodra zij weten wat hun pijn triggert, kan Dolox weg, want dan heeft ie zijn werk gedaan”, zegt Dirk. “In plaats van zes maanden of zelfs jaren zoeken, kan je het met Dolox een stuk sneller”. Maar ook voor andere soorten pijn, zoals na een operatie of pakweg migraine, kan Dolox ingezet worden. “En ja, het kan ook met een app. Maar hier kan het kleinste kind mee werken én de kranigste senior. Laat het ons simpel houden”. En hopelijk snel inzetten voor alle pijnpatiënten.

Dolox wordt voorgesteld in De Krook op 27 oktober 2022. Geïnteresseerden kunnen het horloge dan testen. Er zijn ook ontmoetingen met ervaringsdeskundigen en panelgesprekken. Meer info op www.comon.gent/experimentcafé-pijn

Experimentencafé over pijn

27 oktober 2022

De Krook

17-21 u, de toegang is gratis

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.