Gentse loopclub schenkt 3.000 euro aan UZ Kankerfonds

Gent De warmste woordspe­ling: De Vieze Gasten worden De Fleece Gasten. “Mensen samen warm houden is een positief signaal”

Het sociaal-artistieke huis in de Brugse Poort in Gent voert een serie maatregelen in om mensen tijdens de winter uit hun huis te halen en onder haar dak samen te brengen. “Zo worden de energiekosten van individuen gedrukt en leren buurtbewoners elkaar kennen. Daarom verandert onze naam in de winter naar ‘Bij De Fleece Gasten’.” Er zijn effectief 10 meter lange fleecedekens voorzien.

22 november