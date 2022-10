Gentse krokettenbar organiseert eetwedstrijd, winnaars krijgen jaar lang gratis kroketten

Gent Benieuwd hoe je klassie­kers zoals balletjes in tomaten­saus vegan maakt? Volg dan deze workshop

Wil je vaker vegetarisch of vegan eten, maar kan je klassiekers zoals balletjes in tomatensaus en kip curry niet loslaten? Dan is de workshop van Gewoon Koken op 24 oktober in Gent wat voor jou. Tijdens de les leer je hoe je gerechten makkelijk omzet in een vegetarische of veganistische versie.

5 oktober